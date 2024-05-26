Военный отметил, что оккупанты не жалеют живой силы для атак.

Против ВСУ в Харьковской области воюют бывшие заключенные - "ШтормѴ", а также 13-й танковый полк, который ранее был на Купянском направлении, и 11-й механизированный полк.

Как отметил в интервью "Главкому" комбриг 92-й отдельной штурмовой бригады им. Кошевого атамана Ивана Сирко, Герой Украины, полковник Павел Федосенко, в основном это мобилизованные, которыми руководят кадровые офицеры.

"Враг не жалеет ресурсов. Это заметно. Прежде всего не жалеет человеческих ресурсов. Пытается накатами продвигаться вперед, используя огромное количество личного состава - идут штурмовые группы одна за другой. А в ответ летит немалое количество наших БпЛА", - рассказал комбриг.

Видео дня

Ситуация на Харьковском направлении

Российские оккупанты постоянно бомбят Харьков. Также сложная ситуация в районе Волчанска. Оккупанты приблизились к центральной части Волчанска в рамках нового наступления в области.

21 мая заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха заявил, что украинские войска потеряли около 40% города, ароссияне наступают с севера. Карты поля битвы из открытых источников, составленные независимыми группами, также показывают, что РФ теперь контролирует северную часть города, довоенное население которого составляло 17 тыс. человек.

Вас также могут заинтересовать новости: