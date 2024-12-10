Его тело вернули в Украину с признаками насильственной смерти.

Городской голова временно оккупированного города Днепрорудное Запорожской области Евгений Матвеев, тело которого вернули в Украину в ноябре, умер в российском плену в феврале 2024 года. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Запорожскую областную прокуратуру.

"Согласно врачебному свидетельству о смерти, мужчина умер в феврале 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его тело вернули с признаками насильственной смерти.

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Правоохранители открыли уголовное производство по факту его смерти в плену (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Продолжается судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.

Что известно о смерти мэра Днепрорудного

4 декабря в Запорожской военной администрации сообщили о том, что Россия вернула тело Днепрорудненского городского головы Евгения Матвеева, которого замучили в плену.

По данным ОВА, мэр находился в неволе 2 года и 8 месяцев. Община города трижды избирала Матвеева городским головой, на этой должности он и встретил полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В марте 2022 года ему сообщили о задержании оккупантами автобуса с работниками очередной смены Запорожского железорудного комбината на блокпосту. Глава города выехал на место происшествия. Горняков отпустили, а мэр попал в руки захватчиков. Дальнейшая его судьба до последнего времени была неизвестна.

По информации президента Владимира Зеленского, в российском плену находятся по меньшей мере шесть украинских мэров и глав общин.

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