Городской голова временно оккупированного города Днепрорудное Запорожской области Евгений Матвеев, тело которого вернули в Украину в ноябре, умер в российском плену в феврале 2024 года. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Запорожскую областную прокуратуру.
"Согласно врачебному свидетельству о смерти, мужчина умер в феврале 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что его тело вернули с признаками насильственной смерти.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту его смерти в плену (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Продолжается судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.
Что известно о смерти мэра Днепрорудного
4 декабря в Запорожской военной администрации сообщили о том, что Россия вернула тело Днепрорудненского городского головы Евгения Матвеева, которого замучили в плену.
По данным ОВА, мэр находился в неволе 2 года и 8 месяцев. Община города трижды избирала Матвеева городским головой, на этой должности он и встретил полномасштабное вторжение РФ в Украину.
В марте 2022 года ему сообщили о задержании оккупантами автобуса с работниками очередной смены Запорожского железорудного комбината на блокпосту. Глава города выехал на место происшествия. Горняков отпустили, а мэр попал в руки захватчиков. Дальнейшая его судьба до последнего времени была неизвестна.
По информации президента Владимира Зеленского, в российском плену находятся по меньшей мере шесть украинских мэров и глав общин.