В небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

На Донбассе за 11 мая украинские воины отбили 9 вражеских атак.

Об этом в Facebook сообщила группировка Объединенных сил.

В сообщении сказано, что в течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 9 атак врага и нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей врага и одну зенитную установку.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10"", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за 10 мая украинские воины отбили 12 атак российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей. В то же время враг не прекращает попыток атаковать украинские позиции с целью установления контроля над всем регионом.

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