Гнев по поводу сотрудничества с оккупантами вызывает глубокий раскол среди жителей освобожденных городов.

Спустя более года после того, как россияне отступили из Изюма, большая часть города все еще лежит в руинах. Школы, мосты и другая жизненно важная инфраструктура остаются недействующими, и на восстановление города может уйти десяток лет.

В то же время, как пишет The Guardian, помимо материальных разрушений, 160 дней российской оккупации оставили коварное психологическое наследие, на заживление которого может уйти столько же времени.

На данный момент СБУ возбудила в Изюме дела за сотрудничество в отношении 30 человек и направила в суд 24 обвинительных заключения, говорится в сообщении ведомства. Некоторые люди, находятся под стражей в ожидании суда. Но никто не сомневается, что тех, кто помогал россиянам управлять городом было больше.

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"Где должны быть проведены правовые границы, определяющие сотрудничество, и какая должна быть шкала наказаний – один из самых чувствительных вопросов для Украины сегодня. Это дилемма, с которой европейцам не приходилось сталкиваться в таком масштабе со времен Второй мировой войны, и она станет еще более актуальной, если украинской армии удастся освободить больше территорий от российского правления", - пишет The Guardian.

Лихорадочная атмосфера усугубляется еще одним социальным расколом, возникшим за последние два года: расколом между теми, кто уехал в другие части Украины или за границу до оккупации, и теми, кто остался.

Мэр Изюма Валерий Марченко и его администрация провели месяцы российского правления на территории, контролируемой Украиной, и многие местные жители считают это решение нарушением служебных обязанностей. "Капитан должен был покинуть корабль последним, а вместо этого эта толпа разбежалась, как крысы, и бросила нас всех тонуть", — отметила одна из местных жительниц, когда ее спросили о мэре.

В то же время Марченко на обвинения отвечает, что если бы они остались, их бы либо убили, либо заставили сотрудничать.

"Взаимное недоверие между теми, кто остался, и теми, кто уехал, всегда находится на поверхности. Оставшиеся возмущаются тем, что ушедшие покинули их; уезжающие с подозрением смотрят на тех, кто остался. Каждый человек может быть ненадежным рассказчиком; каждую историю можно рассказать по-разному", - пишет The Guardian.

Если есть что-то, с чем все могут согласиться, так это то, что за пять месяцев оккупации произошло нечто примечательное. Произошедшее разрушило обыденность повседневной жизни и заставило людей раскрыть что-то более глубокое о себе, как индивидуально, так и коллективно, отмечает издание.

Оккупация Изюма - что известно

Российская армия в первые же дни полномасштабного вторжения России в Украину временно оккупировала часть Харьковской области. Захватчики пытались взять и Харьков, но ВСУ дали жесткий отпор.

В начале сентября украинская армия пошла в контрнаступление на Харьковщине и освободила почти все населенные пункты.

Изюм освободили от российских оккупантов 10 сентября 2022 года.

Во время оккупации россияне убивали и пытали мирных жителей Изюма. После деоккупации города там начали находить места массовых захоронений украинцев.

После деоккупации Изюма в сентябре 2022 года было обнаружено, что в городе российские военные уничтожили более 70% зданий.

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