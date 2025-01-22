С помощью FPV-дронов уничтожены российские устройства для пользования возможностями спутников.

17 января 2025 года бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в районе населенного пункта Теткино в России обнаружили вражескую позицию с важным спутниковым оборудованием.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram.

Отмечается, что с помощью FPV-дронов уничтожены российские устройства для пользования возможностями спутников "Ямал-401", "Ямал-402" и "Ямал-300K", которые работают в Ка-диапазоне частот.

"По укрытию с личным составом вражеского расчета также нанесено огневое поражение", - добавили в разведке.

Еще о действиях ГУР в этой войне

Как сообщал УНИАН, в начале января мастера спецподразделения "Крылья" департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны обнаружили и уничтожили российскую пушечную позицию в Запорожской области. Для ликвидации вражеской цели разведчики использовали два камикадзе самолетного типа Darts с трехкилограммовыми комбинированными боеприпасами и тремя FPV Babay-Heavy с полуторакилограммовыми кумулятивными выстрелами.

18 января украинские дроны атаковали нефтебазу в Тульской области России, которая обеспечивает деятельность российской оккупационной армии. Поражение нефтебазы произошло благодаря работе операторов Главного управления разведки дронами украинского производства.

Как отметили источники УНИАН, по сообщению властей Тульской области, произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона. Несмотря на то, что российские СМИ рассказывали о якобы успешной работе ПВО, на нефтебазе начался масштабный пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: