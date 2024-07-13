По словам Ратти "Викинга" Бурдули, никто не нанес Грузии столько зла, как российский народ

Уничтожить армию России в Украине - это шанс освободить и Грузию от российского влияния. Об этом в интервью Online.UA заявил военный Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули.

По его словам, российский правитель Путин мечтает о Российской империи и Советском Союзе. При этом никто не нанес Грузии столько зла, как российский народ.

"Уничтожить эту империю зла - это шанс освободить Грузию также. Как грузин, я могу сказать, что для нас все равно, мы будем воевать против русских везде - хоть на Луне, или Марсе. Лучше война, чем жить как раб", - сказал грузинский легионер. Видео дня

Он подчеркнул, что для него российское вторжение в Украину - это персональная война.

"Потому что, если мы победим здесь, они потеряют всю власть на Кавказе и в регионах всего постсоветского мира. И мы можем освободить наши оккупированные территории. Для нас это шанс. И я думаю, что все грузины тоже так думают. И мы видим вас, украинцев как наших братьев в этой войне. Ведь у нас один враг, и ситуация одна", - сказал Ратти "Викинг" Бурдули.

Он сравнил российскую агрессию в Донецке, Луганске и Крыму с агрессией РФ в Абхазии и Самачабло.

"В Грузии хорошо понимают, что такое военное нападение России. Мы имеем 300 лет истории войны с Россией. Грузия очень древняя страна, ей 4 тысячи лет. И у нас были войны со всеми - и с Римской Империей, и с Грецией, Помпей был в Грузии. С монголами, турками, арабами, татарами. Никто не нанес столько зла в Грузии, как русские. Даже в Советском Союзе. Они перекрасили грузинскую церковь V века с белого на красный. Потому что внутри была мозаика, и она была очень важной и ценной. Они хотели уничтожить этническую идею Грузии и грузин. И когда в 1921 г. пришла Красная Армия в Грузию, это уже был Советский Союз. Они убили всех, кто мог читать", - резюмировал военный.

Грузины на войне в Украине - последние новости

В Грузии сейчас происходит то же, что в Украине 10 лет назад. Такое мнение высказал командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, который воюет против оккупантов на стороне ВСУ.

По его словам, весь "Грузинский легион" поддерживает грузинское общество на протестах в Грузии, но сейчас главная битва против российского влияния - в Украине.

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