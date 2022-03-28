Буданов заявил, что Украина трезво оценивает потенциал армии противника, однако отступать не собирается.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины бригадный генерал Кирилл Буданов заверил, что украинские защитники готовы к длительной войне. В то же время враг имеет военное преимущество, поэтому Украина остро нуждается в истребителях и системах противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом глава ГУР МО рассказал в интервью изданию Coffee or Die.

"Мы стоим и можем стоять долго. Мы к этому готовы. Мы освободим все временно оккупированные территории Украины. Но нам нужна помощь. Нам нужны серьезные системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийские системы калибра 155-мм и более, а также боевая авиация", - заявил Буданов.

Глава разведки пояснил, что украинская армия нуждается в истребителе пятого поколения, поскольку российские оккупанты имеют большое количество истребителей четвертого поколения, которые в несколько раз превосходят силы и способности украинской авиации.

Воздушным силам Украины необходимо не количество, а качество истребителей, чтобы сопротивляться оккупантам.

Буданов заверил, что украинцы одержат победу в любом случае, но вопрос лишь во времени. По его убеждению, победа будет быстрее, если партнеры предоставят необходимое вооружение.

Кроме того, председатель ГУР поблагодарил союзников за помощь и пообещал, что украинцы не забудут об этой помощи в момент, когда в ней нуждались больше всего.

Напомним, что Буданов также заявил, что Украина знала о подготовке вторжения со стороны РФ в ноябре прошлого года. Важные данные разведка получила от источников в РФ, в том числе и в Кремле.

Также он рассказал, что Вооруженные силы Украины использовали важные разведывательные данные перед тем, как нанести ракетного удара по десантному кораблю РФ "Саратов" в порту Бердянска.

"Ракета ударила в тот самый момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами", – заявил Буданов.

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