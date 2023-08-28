Глава ГУР Минобороны сказал, в каком случае захватчикам пришлось бы импровизировать.

Если бы в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в частности, на юге нашего государства были взорваны переходы, в том числе в Чонгаре, то противники с такой скоростью не смогли бы двигаться.

В случае подрыва перехода в Чонгаре российские оккупанты должны были бы импровизировать - были бы вынуждены строить понтонные переправы или искать другие маршруты, возможно, проводили воздушные операции или начали чинить мосты, рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Крым.Реалии".

"Если были бы взорваны переходы и немного иначе развивались первые часы, то российская армия не смогла бы с такой скоростью двигаться. Это аксиома", - подчеркнул он.

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Идет полномасштабная война - новости которые стоит знать

Россияне рано утром 24 февраля 2022 года ворвались на украинскую землю с разных сторон, в том числе из Крыма, который оккупировали еще в 2014 году, и захватили ряд населенных пунктов на юге материковой части нашего государства.

Только в конце июля 2023 года защитники Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту, который находится между временно Крымом и подконтрольной россиянам частью Херсонской области на трассе М-18 (Джанкой - Мелитополь).

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