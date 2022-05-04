Германия может передать Украине радиолокационные системы Cobra.

Федеральное правительство Германии может передать Украине радиолокационные системы Cobra, что позволит значительно повысить точность гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Об этом изданию Die Welt стало известно из собственных источников. Согласно информации издания, сначала Украина попросила о поставке 40 систем Cobra. В то же время только от 3 до 5 систем из 19 в запасе Бундесвера могут быть поставлены Украине.

Эксперты отрасли оценивают стоимость системы Cobra в 50 млн евро.

Что такое Cobra

Радарная технология Cobra (Counter Battery Radar) является системой артиллерийской разведки и позволяет обнаруживать вражеские гаубицы и минометы калибра 80 миллиметров.

Первоначально система была разработана Германией, Францией и Британией, в настоящее время ее продает совместное франко-германское предприятие. Радар сможет выявить 40 огневых позиций за 2 минуты.

Кроме того, Cobra может рассчитывать точки падения снарядов и ракет, что позволяет корректировать огонь своих подразделений, а также оповещать их об угрозе огневого удара. Экипаж РЛС составляет 3-4 человека.

По данным США, они также поставили в Украину радары артиллерийской разведки. Однако их нельзя совмещать с немецким Panzerhaubitze 2000.

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