Час назад в захваченной российскими оккупантами Кременной Луганской области произошел мощный взрыв. Погибли силовики-предатели.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, взрыв произошел в горисполкоме в результате нарушения правил пожарной безопасности.
"В результате много погибших и раненых. По странному стечению обстоятельств взрыв газа состоялся во время совещания так называемого "народного мэра" Кременной с предателями силовых структур. Говорят, что все, кто присягнул на верность народу Украины, погибли. Не сочувствуем и не скорбим", - сообщил Геращенко.
Напомним, 18 апреля российские оккупанты зашли в город Кременная, были уличные бои. Впоследствии сообщалось, что оккупанты взяли под контроль город.
В этот же день секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что противник пытался прорвать нашу оборону почти по всей линии фронта Луганской, Донецкой и Харьковской областей.