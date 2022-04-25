По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа в результате нарушения правил пожарной безопасности.

Час назад в захваченной российскими оккупантами Кременной Луганской области произошел мощный взрыв. Погибли силовики-предатели.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, взрыв произошел в горисполкоме в результате нарушения правил пожарной безопасности.

"В результате много погибших и раненых. По странному стечению обстоятельств взрыв газа состоялся во время совещания так называемого "народного мэра" Кременной с предателями силовых структур. Говорят, что все, кто присягнул на верность народу Украины, погибли. Не сочувствуем и не скорбим", - сообщил Геращенко.

Напомним, 18 апреля российские оккупанты зашли в город Кременная, были уличные бои. Впоследствии сообщалось, что оккупанты взяли под контроль город.

В этот же день секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что противник пытался прорвать нашу оборону почти по всей линии фронта Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

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