Наша авиация нанесла 11 ударов по районам скопления живой силы россиян.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Об этом речь идет в вечерней сводке Генштаба. Там добавили, что наша авиация также разбила два зенитно-ракетных комплекса россиян.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и два пункта управления российских оккупантов.

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Также в Генштабе отметили, что в течение суток враг нанес три ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирных населенных пунктах. "К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома", - сообщили в Генштабе.

Там предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Война в Украине: новости

Российские захватчики сегодня вечером запустили крылатые ракеты из 12 бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты запущены из района Каспийского моря.

В ряде областей объявлена воздушная тревога. Работа ПВО слышна в Хмельницкой области.

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