Силы обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, били по ПВО и по вражеской станции РЭБ "Житель".

Вчера, 25 августа, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, четыре удара по средствам ПВО, три - по ракетным и артиллерийским системам, а также били по вражеской станции РЭБ "Житель". Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Треть боевых столкновений за прошедшие сутки приходится на Покровское направление.

В общем, в течение минувших суток зафиксировано 146 боевых столкновений. При этом на Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое поле, Миролюбовка, Калиновое, Мариновка и Новогродовка. При этом отмечается, что почти половина вражеских атак состоялась в районе Новоградовки, а также этот населенный пункт подвергся двум ударам неуправляемыми авиаракетами.

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В Генштабе отмечают, что на Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вперед неподалеку семи различных населенных пунктов, но основные усилия прикладывал в районе Невского, где провел девять штурмов.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак возле Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки.

Также неспокойно было и на Купянском направлении, где за сутки произошло 15 штурмов противником наших позиций у Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении оккупанты атаковали 13 раз возле Ступочек, Ивановского, Андреевки, Григорьевки, Клещеевки и, активнее всего, в районе Часового Яра.

На Времовском направлении противник совершил 10 штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Константиновки и Угледара.

На Северском направлении украинские защитники отражали семь штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Иванодарьевки.

Такое же количество атак было и на Торецком направлении, где враг, при поддержке авиации, атаковал неподалеку Нелиповки и Торецка.

На Харьковском направлении оккупанты провели четыре атаки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции дважды. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли. Враг бомбил пятью КАБами район Токаревки.

На границе с Сумской областью противник с территории РФ активно применяет управляемые авиабомбы по районам украинских населенных пунктов. Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области РФ, где продолжается операция наших войск.

В Генштабе отмечают, что, по уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 88 авиаударов, в частности, сбросил 142 КАБы. Кроме этого, совершил 4335 обстрелов, из них 121 - из реактивных систем залпового огня.

Потери России в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 25 августа, общие боевые потери противника составили 1140 человек.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения было обезврежено около 608 820 вражеских солдат. Также уничтожено немало техники противника: танков - 8551 (+4 за минувшие сутки); боевых бронированных машин - 16648 (+17); артиллерийских систем - 17443 (+47); РСЗО- 1172 (+1); средства ПВО - 937 (+1); БПЛА оперативно-тактического уровня - 14134 (+39); автомобильной техники и автоцистерн - 23555 (+80); специальная техника - 2941 (+13).

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