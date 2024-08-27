Зачем Путин обменивает Курщину на Донбасс? Потому что считает, что "Трамп придет - порядок наведет" и прогонит украинцев с официальных российских границ, а на Донбассе, наоборот, оставит России все, что та пожелает. Почему российский диктатор верит именно в это, если даже сам Трамп и его окружение этого не обещали - это уже другой вопрос. Но ложные представления и мечты лежат в основе всех последних "многоходовок" Кремля. А точнее - "малоходовок", потому что ситуация меняется, а Путин почти не делает ничего нового, работая по старому уже не очень актуальному плану.

Надежды на Трампа способствовали тому, что Кремль пошел "ва-банк" и тратит ресурсы так, чтобы их хватило аккурат до зимы.

Потому что потом - "через 2-3 месяца", как говорят российские пропагандисты и "генерал" Алаудинов, "СВО" завершится "победой РФ". Они, похоже, искренне в это верят. Потому что усталость от войны, на самом деле, растет и в "Немытой". Поэтому любую точку, на которой у них закончатся ресурсы, они и объявят "победой". А дальше полагаются на американцев, чтобы они "заморозили" все завоевания, как это раньше было с Крымом.

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Но такая ложная вера делает Кремль предсказуемым. И потому уязвимым. Курская офензива и другая активность показывает, что украинцы "раскусили" все эти планы. И создали собственную "многоходовку", цель которой - обессиливание РФ. Кремль и без того тратит человеческий и технический ресурс как сумасшедший - почему бы не "помочь" ему в этом?

И речь не только о Курской области. Потому что выбивать инфраструктуру, в частности нефтяную, Украина начала еще раньше, сокращая ресурсы РФ. Вот и сейчас, 26 августа, горит крупнейший российский НПЗ в Омске. Санкции, особенно вторичные, этому тоже способствуют, хотя, откровенно, вяло.

В этом же контексте наращивается африканская активность, которая тоже имеет целью увеличить цену присутствия россиян ни Черном континенте и "связать" там как можно больше их военного ресурса, чтобы он не попал в Украину.

С военной точки зрения путинский "план", по которому все вроде бы идет - это терять инициативу и просто двигаться по старой стратегии, которая была принята еще зимой, перед операцией по захвату Авдеевки, которая продолжается под Покровском. На этот план было поставлено все.

Напомним, что целью зимой и весной была не только Авдеевка, а сразу с десяток разнонаправленных ударов по всему фронту - от днепровских островов до захвата Харькова и Сум.

Эти все амбициозные планы на "решающий удар" и быструю победу делались тогда, когда американская помощь была "заморожена", и в Кремле искренне верили, что она так и не будет принята - тогда постоянно "разгонялся" нарратив, что "Запад бросил Украину".

Однако, хотя и задержками, но поддержка сохраняется и даже наращивается. Эти задержки, кстати, являются одной из причин, почему мы не воспользовались уязвимостью Кремля раньше - потому что у нас самих не было достаточно ресурса на реализацию всех замыслов. Если мы уже под Курском, то, значит, что-то все же накопили. И еще готовим около 10 бригад, если верить западным СМИ.

И это был первый "фейл" этого путинского плана, ведь Запад нас не бросил. Но как он отреагировал? Свернул наступление, потому что стало ясно, что "просто дожать" уже не получится? Нет, он начал "набрасывать" все больше и больше сил и средств. Действительно, "ва-банк". И сейчас, в конце августа, мы уже видим, что из этого десятка направлений российского "победного марша" осталось фактически только одно - Покровское. На всех остальных, даже на соседнем Торецком, ВСУ фронт стабилизировали и война пошла на встречных курсах. И то дается РФ крайне большой ценой.

Всюду, кроме Покровска, РФ теряет инициативу и выдыхается.

Россияне уже не могут наступать везде, как это было весной. А ВСУ только начали "распаковывать" свои резервы. Так, не только под Курском есть продвижение ВСУ - но и под Купянском на Харьковщине, например. Есть не очень значительные атаки по всему югу и, одновременно, чтобы сделать "разятку" российской логистике - на севере, в направлении Брянщины.

Именно логистика является слабой стороной РФ. Потому что они делают ставку не на качество, а на количество. А чем больше войск, тем сложнее их перевозить. Тем более, что возить их приходится по внешнему периметру вокруг Украины. ВСУ же имеет возможность передвигаться по внутреннему кругу и быстрее реагировать на изменения. Это одна из причин, почему так важно уничтожение паромов на Керченской переправе - потому что по Керченскому мосту грузовые поезда уже не ходят, а без паромов Крым оказывается в полуизоляции.

Нечто похожее мы видим и на Курском направлении вокруг глушковского оперативного окружения российских войск (это не физическое окружение, а огневой контроль над коммуникациями). Это там, где через реку Сейм были уже уничтожены или повреждены мосты и системно выбиваются все понтоны, кроме одного.

Последний понтон является таким "капаканом". Чтобы россияне именно туда и ехали. И чтобы там их удобнее "накрывать". Потому что что такое понтон? Это как статическая колонна - крайне удобная мишень. Россияне, судя по публичной информации, не только не выходят из этого полуокружения, но и, наоборот, стягивают туда силы - как раз по этой переправе. И еще повторяют при этом, что "все идет по плану". Да, но по чьему плану?

И это все происходит на фоне противоположных, на первый взгляд, заявлений от Кремля и его миньонов и посредников.

С одной стороны, кремлины публично говорят, что не может быть никаких переговоров с Украиной. С другой же - выпускают из-под кремлевского тапка усатого "таракана" с угрозами и... мольбой украинцев к капитуляции. Что вообще смешно, потому что выглядит как-то так: "Пожалуйста, сдавайтесь сейчас, потому что нам скоро нечем будет с вами воевать".

Но как можно одновременно отказываться и предлагать? Все просто - у этих заявлений разные "адресаты". Кремль давно под "перемирием" предлагает нам ультиматум о капитуляции. А об этом, действительно, нет смысла говорить с Украиной. Поэтому все заявления Лукашенко и других посредников о "переговорах" направлены на внешнюю аудиторию - США, Китай, "Глобальный Юг" (Индию в том числе), которые, по замыслу Путина, принудят "слабый" Киев к условному "Минску-3" на условиях Кремля.

Но суть "предложения" в том, что "Украина не способна победить Россию". А если способна? Курская операция посеяла сомнение у Китая и других посредников. Даже Лукашенко растерян - еще вчера угрожал ядеркой, а сегодня поздравляет с Днем Независимости. Что будет, если война не остановится через те "2-3 месяца", на которые Кремль распланировал свои резервы, а продолжится в 2025 году, на который приходится пик производства ВПК отечественного и западного в пользу ВСУ и упадок советских запасов в РФ?

И это в то время, когда потери РФ уже сейчас огромные, а экономика - почти официально - в состоянии "стагфляции" ("стагнация + инфляция"), промышленность замедляется (согласно последнему отчету Банка России), фондовый рынок падает на 20% за месяц, а советские "закрома" редеют. Конечно, это не крах пока, но ВПК и экономика РФ больше не масштабируется так, как раньше. Что же будет, если украинская тактика "псов против медведя" (много малых ударов против одного большого "зверя") не остановится на Курщине, а пойдет дальше и после 2-3 месяцев?

Конечно, РФ всегда будет чем и кем воевать, пока у них есть люди, деньги и собственное производство оружия. Но здесь важно соотношение ресурса между противниками. И РФ достигла пика возможностей - они на "плато" и дальше только спад. Даже если потери людей смогут компенсировать очередной "чмобилизацией", то необходимое количество техники им уже никак не накопить.

У Путина начался "творческий кризис" с его "многоходовками".

Он упорно цепляется за тот план, который уже не актуален. Потому что другого у него нет. Ракетные обстрелы, ядерные угрозы и перетаскивание беларуских войск туда-сюда вдоль границы - это проявления слабости Кремля, который никак не может понять, что попытки запугивания уже не действуют, но тратит на это огромный ресурс.

Каждый обстрел Украины для Путина - это как "выстрел в ногу", потому что приводит к оживлению поддержки ВСУ и наглядно показывает "творческий кризис" Кремля. Который просто не знает, что делать дальше, и реальность заменяет на "розовые мечты" о Трампе и "2-3 месяца". Осень обещает быть очень интересной, потому что станет "вторым 2022-м". 2022 год тоже начинался с постоянного наступления РФ, а завершился "катастрофой" под Харьковом. Все, что нужно делать ВСУ - это и дальше по всем направлениям "кусать" ослабевающую РФ.

Так и победим.