В результате новой атаки украинские военные могут освободить большую часть юга Украины.

Вооруженные силы Украины могут готовиться к четвертому масштабному контрнаступлению. Оно может состояться на Запорожском направлении.

В Forbes обратили внимание на сообщения российских СМИ о том, что украинская армия накапливает механизированные силы вблизи Гуляйполя.

"Если это правда, это может быть признаком того, что четвертое контрнаступление Украины – неизбежно, несмотря на начало зимы. В результате этой атаки украинские войска могут освободить большую часть южной Украины и подойти к узкому перешейку, который соединяет материковую часть с Крымом", – отмечает Forbes.

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В то же время в материале отмечается, что украинским военным будет необходимо сосредоточить много сил, чтобы удар на Запорожском направлении удался. Существует большая вероятность того, что российские оккупанты увидят подготовку к новому наступлению и попытаются сорвать его с помощью артиллерии.

Война в Украине: прогнозы экспертов

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что Украина может освободить все свои территории и выйти на границы 1991 года уже зимой или весной 2023 года. По его словам, это может произойти даже при условии, если президент РФ Владимир Путин продолжит находиться на своем посту. Но для этого нужно, чтобы Украина вступила в НАТО.

В то же время Павел Нарожный подчеркивает, что россияне не пойдут на повторный удар со стороны Беларуси. По его словам, для того, чтобы организовать повторное вторжение в Украину на севере, российским оккупантам необходимо собрать 120-150 тыс. войска с профессиональными личным составом и тяжелой техникой.

Кроме этого, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что ситуация в Луганской области все больше напоминает то, что происходило в Харьковской области несколько месяцев назад. По его словам, российские оккупанты рассматривают вариант бегства в районе Кременной. Не лучше ситуация и в районе Белогоровки.

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