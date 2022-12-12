По мнению эксперта, завершить войну с Россией победой Украина сможет и при президентстве Путина.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что Украина может освободить все свои территории и выйти на границы 1991 года уже зимой или весной 2023 года.

Как он отметил в интервью изданию "Главред", это может произойти даже при условии, если президент РФ Владимир Путин продолжит находиться на своем посту. Но для этого нужно, чтобы Украина вступила в НАТО.

"Выход на границы 1991 года и полная деокупация Украины состоятся в конце зимы или начале весны 2023 года. Все это может произойти и при Путине, если страны НАТО примут нас в свое сообщество, если мы заключим договоры с 30, а, скорее, на то время уже 32 странами, и станем 33 страной Альянса. Как только Украина будет прикрыта зонтиком НАТО, россияне не будут воевать с нами и Альянсом", – пояснил Свитан.

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По его словам, НАТО и кадыровцы – это то, чего россияне очень боятся.

"Кадыровцами мы вряд ли будем прикрываться, а вот НАТО – вполне можем. Вообще, чеченцы – это хорошая нация. В Ичкерии свободолюбивый народ, который со временем займет свою нишу на Кавказе, а, возможно, и в Москве – в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", – отметил он.

Свитан считает, что завершить войну с Россией победой Украина сможет и при президенте Путине. При этом он подчеркнул, что добиться мира можно только с НАТО, добавив, что "другого варианта нет".

"Весной 2023 года мы точно закончим войну. Мы выйдем на границы 1991 года и вступим в НАТО. Это движение уже заметно. В ближайшее время мы увидим два направления движения украинских войск – к Азовскому морю и в Луганской области в сторону Счастья. Это то, что будет до Нового года. И, скорее всего, к Новому году мы уже начнем заходить в Крым", – сказал он.

Война в Украине: прогнозы

6 декабря 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что уже весной украинские войска будут в Севастополе, Донецке и Луганске.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай надеется, что подразделения Сил обороны в конце зимы смогут выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году – деоккупировать всю территорию Луганской области.

Ранее полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан заявил, что украинская армия имеет стратегическое преимущество на поле боя. До Нового года ВСУ могут освободить временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

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