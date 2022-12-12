По словам военного эксперта, на границе с Беларусью сосредоточены очень серьезные украинские войска.

Для того, чтобы организовать повторное вторжение в Украину с территории Беларуси, российским оккупантам необходимо собрать 120-150 тыс. войска с профессиональными личным составом и тяжелой техникой.

Как рассказал в эфире "Эспрессо" военный эксперт Павел Нарожный, он не верит в то, что россияне нанесут повторный удар со стороны Беларуси.

"С технической точки зрения для этого удара надо собрать группировку в 120-150 тыс. солдат с тяжелой техникой, которой там не видно. Чмобиков надо разбавить более или менее серьезными боеспособными воинскими частями – российскими ВДВ, морской пехотой. Этого там нет", – пояснил он.

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По словам военного эксперта, также фиксируется перемещение тяжелой техники из Беларуси. Она едет в направлении Донбасса. Кроме того, украинская граница серьезно защищена.

"Сейчас совсем другая ситуация. На границе с Беларусью сосредоточены очень серьезные наши войска, весь рубеж заминирован. Там всего 3-4 дороги, по которым сможет передвигаться большое количество техники – они будут довольно быстро перекрыты. Если они пойдут в эту самоубийственную атаку, то оккупанты остановятся где-то на границе и в реках и болотах Черниговской и Ровенской области, где их будут успешно топить наши войска", – отметил Нарожний.

Что происходит в Беларуси

В Беларуси в городах Мозырь, Гомель и Могилев увеличилось число мобилизованных военных РФ. Как заявили 9 декабря в сводке Генерального штаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

12 декабря 2022 года стало известно, что в Беларуси колонны российской военной техники перемещают в район Брестского полигона, ближе к границе с Украиной.

Кроме того, Россия перебросила в Беларусь еще 13 танков Т-72. Эшелон с танками отправили 8 декабря с железнодорожной станции Буй (Костромская область РФ). Он прибыл на железнодорожную станцию Заслоново (Лепельский район, Витебская область Беларуси) позавчера, 10 декабря.

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