Мельник отмечает, что не все ожидания от Курской операции оправдалось.

Можно ожидать, что сила наступления, которая интенсифицировалась, особенно на восточном фронте в Украине в течение Курской операции, исчерпывает свой потенциал. Об этом сказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в эфире радио NV.

Он отмечает, что ситуация в Курской области остается не определенной, динамичной.

"Скорее всего не оправдались расчеты на то, что Путин немедленно будет реагировать на вторжение иностранных войск на территорию РФ. Пока этого не произошло, но не факт, что так может продолжаться очень долго", - подчеркнул он.

Видео дня

По его словам, вероятно, что сила наступления врага на фронте, которая интенсифицировалась в течение этой операции, также должна исчерпать свой потенциал.

В то же время Мельник отмечает, что есть много положительных факторов, которые эта операция показала.

По его словам, в частности, самой большой проблемой на фронте являются российские КАБы.

"И когда российский ТАСС с гордостью показывает кадры как эти КАБы сбрасываются на населенные пункты на территории Курской области, то даже ради этого был смысл рискнуть", - добавил эксперт.

Он отметил, что есть еще один важный аспект в ситуации, когда возникает информация об угрозе нападения на Украину со стороны Беларуси.

"Если там Лукашенко еще имеет какую-то власть и продолжает оценивать варианты действий, то сейчас он видит, что Россия не способна защитить свою территорию, тогда ему не сложно спрогнозировать, что может быть на территории Беларуси, если Лукашенко сделает такую провокацию", - подчеркнул Мельник.

По его словам, Курская операция очевидно служит мощным сдерживающим фактором для возможных провокаций со стороны Беларуси.

Курская операция ВСУ - мнение экспертов

Как сообщал УНИАН, аналитик открытых данных Эмиль Кастехельми из финского проекта Black Bird Group в интервью "Радио Свобода" отметил, что Курская операция не может принести Украине стратегического военного успеха, но она уже поглотила определенное количество дефицитных ресурсов Украины и будет поглощать их в дальнейшем, поскольку линия активного фронта теперь стала длиннее.

Он отметил, что по крайней мере часть войск ВСУ, задействованных в Курской операции, была снята с фронта на Донбассе, несмотря на то, что российское наступление там продолжается.

Кастехельми отмечает, что города Покровск и Торецк имеют большое значение, ведь это были логистические хабы ВСУ. Кроме того, есть риск, что захватив их, Россия пойдет дальше.

Вместе с тем аналитик считает, что Курская операция фактически сделала активную линию фронта значительно длиннее, что только добавит проблем Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: