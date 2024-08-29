Хотя россияне, очевидно, несут больше потерь, Россия переносит их в целом легче и поэтому может себе их позволить.

Курская операция не может принести Украине стратегического военного успеха, но она уже поглотила определенное количество дефицитных ресурсов Украины и будет поглощать их в дальнейшем, поскольку линия активного фронта теперь стала длиннее. Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал аналитик открытых данных Эмиль Кастехельми из финского проекта Black Bird Group.

Он отметил, что по крайней мере часть войск ВСУ, задействованных в Курской операции, была снята с фронта на Донбассе, несмотря на то, что российское наступление там продолжается.

"Итак, выглядит так, что Украина действительно вкладывает много ресурсов в наступление на Курщине. Как мы видели на Курщине, Украина все еще имеет стратегические резервы, но она решила фактически не использовать их на востоке, чтобы стабилизировать ситуацию - возможно, заморозить ситуацию - вместо этого она пошла на Курск. И вполне понятно, что солдаты на местах критикуют [это]; вполне понятно, что аналитики это критикуют, потому что Россия достигла относительно больших успехов [на востоке]", - говорит аналитик.

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Кастехельми отмечает, что города Покровск и Торецк имеют большое значение, ведь это были логистические хабы ВСУ. Кроме того, есть риск, что захватив их, Россия пойдет дальше.

Вместе с тем аналитик считает, что Курская операция фактически сделала активную линию фронта значительно длиннее, что только добавит проблем Украине.

"В нынешней ситуации она может быть не стоящей себя. На данный момент была создана большая линия фронта, около 70-90 километров новой линии фронта, которую Украина фактически должна обеспечить контролем. Следовательно, это съест больше украинских ресурсов. Нужно больше бригад, чтобы контролировать то, что они имеют", - говорит он.

Кастехельми также призывает помнить, что Курское наступление, несмотря на его оперативную успешность, тоже обошлось недешево для Украины. Украина потеряла там определенное количество людей и техники и будет терять их там и в дальнейшем.

"Кажется, нет ничего катастрофического, и россияне, скорее всего, несут больше потерь, но опять же, россияне могут нести потери, они могут выдерживать потери", - отмечает он.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, российские войска, вероятно, смогли выбить украинские силы из села Коренево в Курской области. Оно было под контролем ВСУ уже больше недели, но теперь контратака россиян переместила линию фронта на окраину села.

Также мы рассказывали, что Курская операция не смогла отвлечь значительные силы россиян с линии фронта на Донбассе. По мнению аналитика Forbes Дэвида Экса, это можно считать провалом Украины, если отвлечение россиян с Донбасса действительно было целью Курского наступления.

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