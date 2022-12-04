Рассчитывая на свое внутреннее производство, Россия способна обеспечить лишь от 2,5 до 4 тысяч выстрелов в сутки, отметил обозреватель.

В ближайшие 3-4 месяца российская артиллерия как род войск перестанет существовать. Ей попросту нечем будет стрелять.

Такое заявление сделал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что на сегодняшний день российские войска по всей линии фронта в Украине производят в среднем 20 тысяч выстрелов в сутки. При этом на начальном этапе полномасштабного вторжения в Украину данный показатель мог составлять 70 и даже 80 тысяч выстрелов.

По информации эксперта, производственные мощности России позволяют выпускать от 1 до 1,5 миллиона артиллерийских выстрелов тех или иных калибров в год. Из этого можно сделать вывод, что, рассчитывая на свое внутреннее производство, Россия способна обеспечить лишь от 2,5 до 4 тысяч выстрелов в сутки.

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Коваленко уверен, что истощение запасов боеприпасов приведет российские войска к тактическому голоду.

"Артиллерия российских войск значительно хуже той, что сейчас использует Украина. Меньше дальность, намного ниже точность, выработанный ресурс стволов и не только. Вся эта купа недостатков компенсировалась большим количеством снарядов и тактикой огневого вала. Тебе не нужна точность, когда количество БК позволяет тебе просто стирать с лица земли города, села, лесные массивы. Но, когда твой БК тебе этого не позволяет делать, ты не можешь ни наступать, ни обороняться, а артиллерия превращается в обузу", – отметил эксперт.

Он акцентировал, что именно на этом этапе превращения российской артиллерии в обузу сейчас находятся войска РФ.

Дефицит боеприпасов у России: что сообщалось

Напомним, еще в начале октября в сети описывали приближающийся дефицит боеприпасов у российской армии уже к концу октября.

Подконтрольные Кремлю пропагандисты, ссылаясь якобы на закрытый доклад Генштаба РФ, указывали о плачевной ситуации с боеприпасами основных калибров. В частности, шла речь о 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядах.