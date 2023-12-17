Украинская армия будет вынуждена прибегнуть к асимметричным действиям, чтобы противостоять агрессору, имеющему преимущество во всех видах ресурсов.

Если масштабная военная помощь США не возобновится и ВСУ предстанут перед жестким дефицитом снарядов, украинское командование может вернуться к тактике обороны в городах, как это было в начале полномасштабного вторжения. Такое мнение высказал известный военный аналитик из Центра новой американской безопасности Франц-Стефан Гади в комментарии американскому изданию Vox.

"Неспособность оказать Украине военную помощь не приведет к немедленной победе России, но это изменит характер войны. Они (украинцы), вероятно, начали бы проводить более асимметричные стратегии. То есть отступать с отдельных участков линии фронта в городские поселения, пытаясь втянуть российские силы в бои в городах", – считает аналитик.

Издание называет это печальной перспективой для мирного населения Украины, поскольку боевые действия в городах всегда имеют чрезвычайно высокое число погибших среди гражданского населения. К тому же российская боевая тактика приводит к тому, что после таких боев города лежат в сплошных руинах.

Видео дня

Отдельно Франц-Стефан Гади критикует аргументы американских скептиков о том, что Америка якобы зря тратит миллиарды долларов на войну, зашедшую в тупик. Он замечает, что без американской помощи война действительно выйдет из тупика – приблизив Россию к победе. Но для Америки это будет значительно хуже, чем сегодня.

По словам эксперта, даже если Россия и не вторгнется в Польшу или страны Балтии после победы в Украине, появление российских армий на границах НАТО сделает это направление нестабильным.

"В долгосрочной перспективе - это гораздо большая проблема политики безопасности для Соединенных Штатов. Это может [в конечном итоге] потребовать гораздо больше финансирования, чем Соединенные Штаты тратят сейчас", – подчеркнул эксперт.

Перспектива сокращения поставок оружия

Как писал УНИАН, в случае военной победы России в Украине остальной мир ждут темные времена, а для США это будет означать потерю мирового лидерства. Бывший советник нескольких президентов США Фиона Хилл прогнозирует рост количества войн в мире и быстрое распространение ядерного оружия.

На днях CNN опубликовало мнение ряда американских и европейских чиновников, которые убеждены, что Украина вполне может потерпеть неудачу в войне с Россией, если США и ЕС не окажут ей дополнительную помощь. Поражение может произойти уже в следующем году.

Вас также могут заинтересовать новости: