Из-за этой проблемы РФ вынужденно расконсервирует все больше гаубиц буксируемого типа.

Пока российские делегации носится по странам-изгоям в попытке найти больше снарядов для артиллерии, в РФ возникает другая проблема, на которую практически не обращают внимания за пределами зоны боевых действий. Речь идет об изношенности стволов, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Если в 2022 году у россиян только стала возникать проблема с поступлением в зону БД артиллерии с изношенными стволами, и она не так ярко о себе говорила, как снарядный голод, то сейчас эта проблема перерастает в кризис", - уверен эксперт.

По его словам, Россия вынужденно расконсервирует все больше гаубиц буксируемого типа, чтобы хотя бы компенсировать в зоне боевых действий потери ствольной артиллерии.

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"Это значительно снижает мобильность артиллерии и дальность ведения огня. Но главное то, что снимаемая с консервации - это артиллерия, у которой либо полностью выработан ресурс стволов еще во времена СССР, либо более 50%. Помимо этого, не все российские гаубицы и САУ находились на хранении в удовлетворительных условиях все это время, а потому, металл имел соответствующее негативное внешнее воздействие десятилетиями", - указал Коваленко.

Он добавил, что в итоге доставляемые на фронт гаубицы не применяются активно не только из-за дефицита снарядов, но и потому, что их не могут нагружать даже для минимального отстрела.

"Решить эту проблему своими силами российские войска не смогут, поскольку за десятилетия в России попросту вымерло серийное производство стволов для артиллерии. Производство стволов в России превратилось в редкое явление единичными экземплярами в месяц, в то время как потребность оккупантов - сотни единиц в месяц! И если производство боеприпасов у России, какое никакое, но есть, чтобы гарантированно давать 5 тысяч выстрелов в сутки, то новых стволов в месяц и на артиллерийский полк не хватит. Демилитаризация идет по плану", - подытожил эксперт.

Потери России в Украине на 30 сентября - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составили 278 тысяч 130 человек личного состава.

Кроме того, Россия потеряла не менее 6447 артиллерийских систем, 4691 танк, 8984 боевые бронированные машины, 796 реактивных систем залпового огня и 8854 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

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