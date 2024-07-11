На большинстве направлений ВСУ удалось стабилизировать ситуацию.

В настоящее время оккупанты проявляют наибольшую боевую активность на Покровском направлении, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

"Они действуют очень просто - где имеют успех, его надо развивать. Враг увидел, что с момента захвата Авдеевки, на их взгляд, там есть перспективы и шансы. Несмотря на потери, они пытаются там продвигаться. Несмотря на трудности, которые возникают из-за постоянных атак врага, нашим силам удается приостанавливать темп этих операций. Они не способны сейчас организовать наступление, которое обеспечило бы оперативный прорыв. А вот тактические успехи еще в дальнейшем возможны", - пояснил Мусиенко.

Он также рассказал о ситуации на других направлениях. По словам эксперта, Силам обороны удается сдерживать врага и удерживать стабильную ситуацию.

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"На Торецком направлении удалось блокировать продвижение врага. Хотя казалось, что там они имели перспективы. Направление Часового Яра удается сдерживать, хотя там атаки продолжаются. Харьковщина - у врага нет успеха, его там сдерживают. Купянско-Лиманское направление время от времени враг активизирует, но продвижения на сегодня нет. На юге наиболее сложным остается Ореховское направление. Враг имел там определенные успехи, однако сдерживание нашими силами там происходит", - добавил Мусиенко.

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По словам заместителя командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, оккупанты планировали сделать прорыв в районе Боровой Харьковской области. Впрочем, их замысел провалился.

Тем временем аналитики из Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты начинают чувствовать давление контратак ВСУ на поле боя. По мнению аналитиков, прибытие помощи западных союзников позволило Силам обороны стабилизировать критические участки фронта.

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