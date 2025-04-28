РФ отошла от точечных ударов к массовым налетам дронами различных типов на города.

Российская Федерация пытается забросать Украину большим количеством дешевых средств поражения с целью истощения противовоздушной обороны. Об этом заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский сказал в эфире телеканала "Киев24".

По его мнению, российские обстрелы гражданского населения Украины направлены на усиление террора. В частности, россияне пытаются заставить украинцев просить мира.

"Это именно то, что пытается сделать Российская Федерация. То есть, забросать нас большим количеством средств поражения по гражданскому населению для того, чтобы увеличить террор. И именно для этого, они используют в основном "Шахеды", дроны "Молния", сейчас мы слышим о "бандероли", - отметил Храпчинский.

Видео дня

Эксперт отметил, что "дроны-бандероли" надо перехватывать по другому подходу из-за реактивной скорости этого средства 400-500 км/ч и имеют нагрузку около 150 кг. Россия пытается применять для ударов в Украине средства, которые внешне похожи на украинские дроны-ракеты. Храпчинский сказал:

"Мы говорим о том, что враг пытается прорвать нашу противовоздушную оборону из классических мобильных огневых групп, которые используют средства поражения, вроде Browning. Нам надо искать решения, которые бы позволили нам в автоматическом режиме перехватывать за счет малых зенитных дронов или же за счет малых зенитных ракет".

Он добавил, что враг пытается истощить наши силы ПВО.

По его словам, приоритет врага - это удешевление средств поражения. Этим объясняется уменьшение применением захватчиками крылатых ракет.

"Точечные удары, которые раньше, например, предполагались как основной инструмент вражеской силы, сейчас не являются эффективными, потому что легче забрасывать и истощить врага. Это основная ставка со стороны РФ", - сообщил эксперт.

Удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, Россия все больше наносит удары по гражданским мирным украинским городам и эти атаки приводят к росту гибели гражданского населения. В частности, в ночь на 24 апреля российские захватчики запустили около 70 ракет и 145 ударных дронов. Только в Киеве от атаки погибло 12 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: