Он отметил, что сейчас ГУР имеет способность поразить любую часть временно оккупированного Крыма.

Целью украинских ударов по оккупированному Крыму был не Крымский мост.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов в интервью Крым.Реалии. "Хочу прямо сказать, там была другая цель. Но четыре зенитные ракеты были пущены на ее перехват и, немножко подбив, сбились с курса. Не значительно. Они (россияне) верят, что это шло в мост. В принципе пусть верят. Здесь уже ничего такого нет. Потому что это прошлая история", - прокомментировал Буданов, добавив, что мост просто зацепило.

Также Буданов прокомментировал панику среди россиян на оккупированном полуострове. Он отметил, что повреждение моста было ничто по сравнению с тем, когда применили дымы. Тогда среди местных началась паника, потому что когда пошел масштабно дым, а перед этим были взрывы, люди начали "сарафанным радио" просто разгонять страшную панику.

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Кроме того, Буданов отметил, что ГУР сейчас обладает способностью поразить любую часть временно оккупированного Крыма.

"Есть много вариантов деоккупации Крыма, но без военных действий она невозможна", - отметил он.

Глава ГУР отметил, что чтобы обеспечить максимально бескровное освобождение полуострова и ускорить его, граждане в Крыму, которые этого ждут, должны готовиться и делать все для помощи, прежде всего, разведывательным органам Украины.

Также Буданов сообщил, что в результате недавних ударов по российским аэродромам поражены четыре самолета ТУ-22. Два из них могут быть починены, а остальные два ремонту не подлежат. Исправных стратегических бомбардировщиков Ту-22 у врага оставалось около 31, теперь 29-ть минус еще два тех, которые будут находиться на ремонте, то есть - 27. По данным Буданова в целом РФ использует в воздушных операциях против Украины 436 самолетов и это много.

Удары по Крыму

Первый удар по Крыму состоялся в начале октября 2022 года. Тогда ВСУ ударили по Крымскому мосту.

А в июле этого года произошел второй взрыв на этом мосту. В результате обрушился пролет моста. Враг обвинил в этом Украину, тогда же появилась информация, что мост якобы был атакован надводными дронами.

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