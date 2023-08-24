Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обяснил, почему украинскому бепилонику удалось снять удар по российский системе ПВО в оккупированном Крыму и не быть уничтоженным.

Как отметил эксперт, дело в том, что такие комплексы как С-300 и С-400 не являются новыми, они - это модернизация советского С-300, и не видят малогабаритные объекты. "Они не предназначены для сбития небольших БПЛА и даже Bayraktar TB2 для них незаметен. Но есть нюанс", - отметил Коваленко.

Он пояснил, что для борьбы с малогабаритными объектами и как следствие, для прикрытия С-300/С-400 применяются комплексы малого и среднего радиуса действия. Самые современные на вооружении российской армии из них - это ЗРК Тор-М2 и ЗРПК "Панцирь-С1".

"Но тут следует вспомнить, что по состоянию на сегодняшний день, треть произведенных в РФ за 30 лет ЗРК Тор-М2 и ЗРПК "Панцирь-С1" была уничтожена за полтора года войны в Украине, а треть прикрывает воздушное пространство временно оккупированных территорий. Остальная часть в РФ и ее, как мы можем видеть, критически не хватает, чтобы защитить воздушное пространство РФ от неких НЛО, которые зачастили своими налетами. То есть, российское командование посчитало, что С-400 в Крыму в безопасности и ему не нужно прикрытие критически дефицитными комплексами", - пояснил ситуацию эксперт.

Также Коваленко отметил, что его интересует, чем именно был уничтожен С-400, поскольку официально средство поражения не называлось.

"Если действительно по С-400 прилетела Storm Shadow или Scalp EG, то это вскрывает очередной фарс россиян.Но, пока я не видел официальных комментариев чем долбанули С-400", - отметил эксперт.

Удар по системе ПВО в Крыму

Днем 23 августа в оккупированном Крыму на мысе Тарханкут взрывом была уничтожена российская ЗРК большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Это подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны. В разведке проинформировали, что в результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

Сегодня аналитики ISW обратили внимание, что удар Украины по российскому объекту ПВО глубоко в тылу указывает на ряд тактических неудач россиян, в частности, на то, что они были не готовы к перехвату ракет с помощью системы ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: