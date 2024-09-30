Также он рассказал, о специфике подготовки новобранцев в ВСУ.

Новобранцам в ВСУ в первую очередь надо объяснять, что такое военная структура, сказал заместитель командира штурмового полка "Сафари" бригады "Лють" Богдан Кушнир с позывным "Грыз". Кроме того, военный рассказал, что думает об уклонистах.

Кушнир присоединился к полку "Азов" 10 лет назад в 20-летнем возрасте. Тогда его мотивацией было понимание, что нужно защищать страну и он не рассуждал - да или нет. "Определенная часть мужчин при любых условиях будут реагировать на значимые социальные потрясения: например, революции, войны", - рассказал Кушнир "Укринформу".

"Я знал, что буду идти на войну и это не потому, что мне не страшно, или я уверен в себе. Нет. У меня не было военного образования, я был студентом, без всякого понимания, как воюют, как держать автомат. Но внутри природа говорит, что ты должен быть там", - пояснил военный.

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"Есть воины по характеру, по своей природе - как бы ни плакала жена, как бы ни просила мама, все равно мужчина идет, потому что природа зовет", - сказал "Грыз".

Он также рассказал, что мужчины, которые не хотят защищать Украину, вызывают у него злость.

"Они вызывают злость, даже ярость... Знаю, что во всех странах - мизерная часть мужчин, которые скажут: "Да, я пойду защищать"..., но у нас ситуация специфическая - украинская армия не воюет в другой части мира... Мы ведем экзистенциальную войну с пожизненным врагом, а это уже очень серьезные вещи", - высказал мнение военный.

Также он рассказал, о специфике подготовки новобранцев.

"Главное дать человеку понять, что такое военная структура", - отметил военный и добавил, что неплохо, когда у бойца есть свое мнение, но есть военная структура, где есть командир, который "все видит".

"Соответственно нужно дать людям понять, что выполнять приказы это окей, это нужно делать", - пояснил "Грыз".

Мобилизация в Украине

В 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде рассказали, как у них проходит курс базовой военной подготовки и что происходит дальше с бойцами. Там напомнили, что часто среди военнообязанных в тылу бытует миф: сразу после мобилизации их отправят "на ноль" без всякой военной и психологической подготовки. В бригаде его развенчали.

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