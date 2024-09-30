После курса подготовки солдаты едут на передовую, но сейчас их не отправляют сразу на боевое задание.

В 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде рассказали, как у них проходит курс базовой военной подготовки и что происходит дальше с бойцами.

Там напомнили, что часто среди военнообязанных в тылу бытует миф: сразу после мобилизации их отправят "на ноль" без всякой военной и психологической подготовки. В бригаде его развенчали.

"Пообщаться по телефону с близкими можно ежедневно, но есть ограничения во времени - час, иногда полтора. Сначала может возникать какое-то внутреннее сопротивление, но дальше приходит понимание, что телефон мешает концентрироваться на подготовке и информации, которая понадобится во время выполнения боевых задач", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что ежедневно в пищевом рационе есть мясо, фрукты, сладости.

"Да, нужно будет привыкнуть к разнообразным кашам, но на это нужно несколько дней. Вообще с питанием на БЗВП никаких проблем, и можно даже несколько килограмм набрать. Ну и хоть все обучение происходит в полевых условиях, есть баня, где можно помыться", - добавили там.

Утверждается, что после курса подготовки солдаты едут на передовую, но сейчас их не отправляют сразу на боевое задание.

"После прохождения БЗВП все курсанты получают военно-учетную специальность, а позже получают дополнительную подготовку в соответствии с их специальностями. Уже находясь непосредственно в районе выполнения задач, командиры организуют курс подготовки для вновь прибывших с опытными воинами подразделений. Учить будут столько, сколько нужно, чтобы подготовить новоприбывшего воина к реалиям поля боя", - пояснили они.

После того, как защитники попадают уже непосредственно в район выполнения задач, их определяют по ротам.

"Далее ротный, его заместитель общаются с каждым новобранцем. Эта коммуникация очень важна, ведь объективно определяется кем будет новобранец, уже здесь на месте: стрелок, водитель или наводчик, штурмовик или будет помогать с логистикой. Во время этого общения ротный пытается лучше узнать новобранца. Это в некоторой степени такие психологические маневры, чтобы сразу понять, готов ли военный к боевым действиям", - добавили там.

Общевойсковая подготовка в Украине

Украинская армия уступает оккупантам по всем количественным показателям, поэтому сейчас в ВСУ работают над увеличением сроков базовой общевойсковой подготовки новобранцев. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Так, он отметил, что качественная подготовка - один из главных факторов сохранения жизни украинского воина, поэтому в ВСУ продолжается работа над повышением качества подготовки военнослужащих в учебных центрах.

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