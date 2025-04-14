Аналитик отмечает, что россияне в случае 100% взятия под контроль Курщины могут перебросить свои подразделения на другие направления.

Российские подразделения получили задачу до 9 мая полностью освободить Курскую область от украинской армии, а подразделениями, которые там могут закрыть пробелы на ряде направлений фронта, где большие потери. Об этом сказал военный аналитик, майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "Киев24".

Он отметил, что если россиянам удастся до 9 мая освободить Курщину то тогда они свои силы перебросят на Сумщину и Харьковщину и, возможно, на Черниговщину.

"Этот контингент получил задание до 9 мая полностью освободить Курскую область от наших войск. По информации, которую мы имеем, это решение должно быть выполнено на 100%, поэтому жалеть силы и средства на этом направлении россияне не будут. Они будут бросать людей в мясные штурмы, не считая потери", - подчеркнул Гетьман.

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По его словам, также не исключено, что часть будет переброшена на Покровское или Лиманское направления. "Поскольку россияне умеют передвигать войска вдоль линии фронта, преимущественно используя железную дорогу, то они смогут оказаться и на Запорожском направлении", - добавил эксперт.

При этом подчеркнул, что это будет не увеличение российского войска, а замещение на разных направлениях потерь, потому что Силы обороны Украины уничтожают до 40 тысяч россиян ежемесячно. Гетьман подчеркнул:

"Нет у них там больших резервов где-то в Сибири, на Дальнем Востоке или на Полярном полюсе, чтобы они могли в один момент привлечь и существенно усилить свою армию".

Он отмечает, что враг специально запускает страшилки о массированном наступлении на фронте, а на самом деле у него нет существенных резервов для этого. По его словам, количество вооруженных сил россиян на линии фронта не увеличивается или это увеличение не является существенным. При этом добавил, что в России уже есть определенные сложности, потому что приходится повышать суммы денежного вознаграждения за подписание контракта.

"Поэтому из этого никак не следует вывод, что мы должны ожидать массированное масштабное наступление врага, потому что они и сейчас серьезно давят по ряду направлений - в день бывает и от 150 до 200 боевых столкновений", - подчеркнул Гетьман.

Отмечает, что у врага нет дополнительных сил и средств, за счет которых они могли бы что-то существенно увеличить.

"Мы будем держать оборону как держали. Сейчас продвижение есть на отдельных направлениях, но оно незначительное. За 2024 год россияне максимально продвинулись возле Покровска. Но расстояние на карте между Донецком и Покровском - 55 км. То есть положив почти полмиллиона своих военнослужащих за год продвинулась лишь на 55 км", - сказал Гетьман.

Война в Украине - наступление РФ

Как сообщал УНИАН, генерал-майор запаса ВСУ, политический и военный деятель Сергей Кривонос отмечал, что российские оккупанты продолжают подготовку к наступлению на нескольких направлениях, однако пока не готовы к масштабной операции.

По словам генерал-майора, для того, чтобы осуществить наступление, России нужно нарастить свои силы. Он добавил, что пока речь не идет о наступлении РФ, однако подготовка к нему продолжается.

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