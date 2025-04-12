Россияне пошли на штурм 4 большими группами с техникой, но не ожидали "взрывной" встречи с украинскими дронами.

Четыре штурмовые группы РФ одновременно атаковали на западе Донецкой области, но потерпели сокрушительное поражение, не добравшись до украинских позиций, пишет Forbes.

В декабре россияне захватили Курахово - стратегический город на юге области. Однако продвинуться дальше им не удалось из-за истощения сил и недостатка бронетехники. Через четыре месяца они снова активизировали наступление.

"Мы... ожидаем, что российские наступательные действия расширятся на юге в ближайшие месяцы", - заявил в четверг аналитик Татаригами, основатель Ukrainian Frontelligence.

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Атака началась еще во вторник - силы РФ одновременно ударили севернее Курахово и южнее Серебряного.

"В течение двух часов в район населенного пункта Богдановка с разных направлений и в разное время отправились четыре сводные группы: пехота, на багги и мотоциклах, бронетехника, БМП и танки", - сообщили в группировке ВСУ "Хортица".

Целью был захват Богдановки, Троицкого и Орехового. Впрочем, украинская оборона - 72-я механизированная бригада, морская пехота и подразделения дронов - остановила врага. Дроны наблюдения зафиксировали продвижение противника, после чего FPV-дроны нанесли удары.

Атака дронов была настолько плотной, что взрывы одних аппаратов провоцировали подрыв соседних. Ни одна штурмовая группа РФ не дошла до украинских позиций.

По данным "Хортицы", уничтожено: два танка, два БТР, четыре багги, четыре мотоцикла и по меньшей мере 50 оккупантов.

"Ситуация для украинских войск остается сложной, а общий баланс в пользу России. Тем не менее, несмотря на недавние попытки России изобразить положение Украины как ужасное, они пока не смогли получить оперативную или стратегическую выгоду внутри Украины", - прокомментировал Татаригами.

Наступательные действия РФ - что известно

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что в конце апреля и в мае армия РФ активизирует наступательные действия. По его словам, захватчики могут сосредоточиться на наступлении на Покровск, а также будут действовать возле Купянска и Лимана и на юго-восточных фронтах возле Запорожья и Новопавловки.

Генерал-майор запаса ВСУ, политический и военный деятель Сергей Кривонос заявлял, что оккупанты продолжают подготовку к наступлению на нескольких направлениях, однако пока не готовы к масштабной операции.

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