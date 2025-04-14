В то же время, признаков того, что россияне могут развить свое наступление до такой угрозы, пока нет.

Российские захватчики усиливают наступление и в далекой перспективе могут стремиться создать "клещи" для взятия в осаду Харькова в случае успеха глубокого продвижения на Сумском и Лиманском направлениях. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сказал в эфире на Радио NV.

Эксперт отметил, что враг делает все, чтобы окончательно отбросить украинские войска с плацдарма, который удерживается на Курщине, но у них пока никаких успехов нет. При этом, по его информации, российским захватчикам удалось зайти в села Новенькое и Басовка на Сумщине, и дальше находится населенный пункт Юнаковка.

"Эти три села уже отселены довольно давно. Если они зайдут в Басовку-Юнаковку, то это может стать опорными пунктами для дальнейших атак дальше вглубь территории. Но, за Юнаковкой находится огромный лес. И трасса идет вдоль этого леса. Поэтому продвигаться им будет очень трудно, потому что боевые действия в условиях "зеленки" летом, когда под покровом деревьев ничего не видно, врагу будет делать очень трудно", - сказал Нарожный.

Видео дня

Эксперт считает, что Сумщина и Харьковщина станут основными направлениями российских захватчиков для наступления во время весенне-летней кампании, которая, по сути, уже началась.

При этом, как пояснил эксперт, для россиян в Сумской операции город Сумы не является основной целью, потому что Сумы являются небольшим городом, где нет никаких критических предприятий и нет военных предприятий.

"Но, для них очень интересен Харьков. И Харьков они в лоб взять не смогли. Они увязли в Волчанске, и там у них пока особой активности нет. Вся активность происходит на Лиманском направлении и на Сумском направлении", - отметил Нарожный.

Он добавил, что российские оккупанты имеют некоторые успехи на Лиманском направлении, потому что удалось пройти и закрепиться за некоторыми небольшими реками. И второе направление - это Сумы:

"Если они смогут глубоко зайти на Сумском и на Лиманском направлениях - это будет похоже на такие большие клещи для Харькова. Вот, как мне кажется, их глобальная задача. Но пока что даже каких-то признаков, что они могут развить этот успех, нет".

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий отмечал, что российские оккупанты за прошедшие несколько недель усилили давление на Харьковском и Курском направлениях, в частности в приграничье Сумщины. В то же время, ситуация остается стабильной. Он добавил, что Сумы и Харьков имеют выставленную эшелонированную оборону и подготовленные фортификации, и также принимаются другие меры для противодействия врагу.

Также политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отмечал, что для российского диктатора Владимира Путина очень важно до парада победы 9 мая освободить от украинской армии Курскую область.

Вас также могут заинтересовать новости: