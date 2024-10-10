Россияне, конечно, найдут замену, но ее может ждать та же участь.

Вследствие блокировки платформы Discord в России российская армия фактически была отброшена на несколько лет назад в технологиях связи. Об этом заявил соучредитель общественной организации "Аэроразведка" Ярослав Гончар в эфире КИЕВ24.

"То, что это произошло - прекрасно. На пользу [Украине]. То, что нашему врагу придется, как говорится, по потолку побегать - пусть побегают. Потому что они правильно смекнули - без этого сервиса они отброшены на несколько лет назад. Пусть ищут, чем они теперь заменят", - заявил эксперт.

Гончар выразил убеждение, что россияне непременно найдут замену "Дискорду". Но есть большая вероятность, что с заменителем может произойти та же история.

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Запрет сервиса Discord в России

Как писал УНИАН, на днях Роскомандзор заблокировала работу социальной платформы Discord на подконтрольной РФ территории, объясняя свои действия тем, что через этот сервис террористы якобы могут вербовать россиян. Не известно, создало ли это какие-то проблемы террористам, но российским оккупантам в Украине точно стало хуже.

На фронте Discord используется обеими армиями для голосовой и видеосвязи, а также, например, для трансляции картинки с дронов-разведчиков в режиме онлайн. Когда Роскомнадзор внезапно заблокировал работу сервиса, многие российские подразделения были застигнуты этим врасплох. Российские "военкоры" уже подняли шум в Телеграме по этому поводу и предлагают выписать чиновникам Роскомнадзора ордена героев Украины.

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