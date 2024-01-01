Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили 780 оккупантов, общие потери противника с начала полномасштабного вторжения пересекли новую кругленькую отметку и составляют уже 360 тысяч 010 человек. Об этом говорится в обновленных данных Генштаба.
Также Силы обороны за минувшие сутки превратили в металлолом немало вражеской техники.
- 6 танков (5983 с начала войны),
- 17 боевых бронированных машин (11087),
- 18 артиллерийских систем (8482),
- 2 средства ПВО (625),
- 66 БПЛА оперативно-тактического уровня (6657),
- 38 единиц автомобильной техники и автоцистерн (11330),
- 9 единиц специальной техники (1277).
Также с начала вторжения оккупанты потеряли 943 РСЗО, 329 самолетов, 324 вертолета, 1709 крылатых ракет, 23 корабля /катера, 1 подводную лодку.
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Ситуация на фронте в новогодние сутки
В течение суток на фронте произошло 55 боевых столкновений. Горячее всего было на Авдеевском направлении, где произошло 18 атак, и на Херсонском, где захватчики совершили 13 штурмов.