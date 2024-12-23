По словам Алексея Гетьмана, на этом направлении есть признаки того, что россияне готовятся к наступательным действиям.

Действия российских оккупантов на Херсонском направлении напоминают отвлекающий маневр, поэтому шансов форсировать реку у них нет. Такое мнение высказал военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман в эфире "Киев24".

"Те представители наших группировок военных бригад, которые находятся возле Херсона, говорят, что шансов у россиян форсировать реку и сделать какой-то плацдарм практически нет. Но попытки будут, ДРГ пытается заходить, увеличить количество артиллерийских обстрелов, по Херсону удары КАБами можно увидеть. Это все является признаками того, что там готовятся наступательные действия", - объяснил эксперт.

По его словам, на тех 300 лодках, которые имеют россияне, можно переправить на правый берег не более, чем полтора батальона тактической группы.

"Это не та группировка, которая может что-то существенное сделать, если даже они там и высадятся. Есть информация о том, что много отказов среди россиян идти на эти штурмы, потому что они прекрасно понимают, что шансов у них остаться живыми почти нет", - подчеркнул Гетьман.

Также он отметил, что россияне не способны увеличить количество войск по всему южному флангу, ведь численность личного состава РФ по всей линии фронта начала уменьшаться из-за больших потерь, которые они несут.

"Это связано с тем, что они начали активнее проводить штурмовые действия. Мы исследовали, если армия РФ может приобщить к своим вооруженным силам непосредственно на линию фронта от 25 до 40 тысяч военнослужащих ежемесячно, то сейчас мы уничтожаем больше, чем максимальное количество того, что они могут добавить, поэтому баланс в любом случае отрицательный", - добавил майор запаса.

Ситуация на Херсонском направлении - последние новости

Ранее спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал о деталях российского штурма Херсона. Он отметил, что россияне ежедневно пытаются захватить острова на реке Днепр, что на Херсонщине. По его словам, в среднем от 3 до 5 таких штурмов бывает за день.

Также Братчук заявил, что Днепр для россиян - это смерть. Он добавил, что переправка оккупантов на правый берег Днепра на Херсонщине невозможна, ведь россияне имеют низкий моральный дух, царящий в подразделениях РФ.

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