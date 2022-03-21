Коммунальные службы получают ремонтные материалы для оперативного восстановления поврежденных домов.

В городе Киеве более 70 жилых домов повреждены в результате обстрелов оккупантов.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

"Здания имеют разные степени повреждений: там, где разрушения критические, жителей отселили, где незначительные - коммунальные службы получают ремонтные материалы для оперативного восстановления: пленку для ремонта окон, крепления, материалы для ремонта кровли и тому подобное", - рассказали в КГГА.

Отмечается, что предприятия, которые перевозят отходы, в частности "Киевкоммунсервис", имеют соответствующую технику и регулярно вывозят габаритные обломки от взрывов.

"Службы оперативно восстанавливают коммуникации и услуги, чтобы люди возвращались в свои дома в тех домах, которые пригодны для проживания", - добавили в госадминистрации.

Также отмечается, что работники жилищно-коммунальной сферы, кроме тех, кто ушел в ряды Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, работают несмотря на увеличение объема работ и сложности.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ открыто напала на независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

По состоянию на 17 марта общая сумма ущерба, нанесенного Украине Россией, составила 62,6 миллиарда долларов.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, только из-за обстрела торгового центра в Подольском районе столицы непригодны к жизни три многоэтажки.

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