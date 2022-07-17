Противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, отметили в Генштабе украинской армии.

На Донецком направлении российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках установления контроля над городом Северск и продвижения в направлении города Бахмут.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях - без существенных изменений.

"Враг задействовал артиллерию для обстрелов приграничных населенных пунктов Студенок, Волфино, Белополье, Новые Вырки и Искрисковщина. Продолжается воздушная разведка приграничных районов Черниговской и Сумской областей", - говорится в заметке.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи. Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Петровка, Протопоповка, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Старый Салтов, Чугуев, Мосьпаново, Уды, Веселое и других. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку Прудянки и Верхнего Салтова.

Враг совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Дубравный, Ивановка, Мазановка, Богородичное, Великая Камышеваха, Курулька, Константиновка, Вернополье, Гусаровка и других.

"С целью нарушения системы управления Сил обороны и недопущения ведения воздушной разведки противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что враги у Новомихайловки, Михайловки и Павловки пытались улучшить свое тактическое положение, но получили отпор и бесславно сбежали.

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