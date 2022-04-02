В Мелитополе учителя массово увольняются, а после этого их садят в тюрьму, отметил мэр.

В Мелитополе оккупанты терроризируют учителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты поставили себе целью возобновить обучение в школах. Учителя массово увольняются, после чего их садят в тюрьму. Они хотят сделать детей заложниками, чтобы прикрываться ими, пока они будут активно присутствовать в городе, ходя в школу. Оккупанты обещают раздавать рубли, но этого не происходит", - отметил чиновник.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину.

Враг сперва бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Мелитополь. Город оказался под контролем врага.

31 марта вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук поделилась, что в Мелитополе враг захватил автобусы с 14 тоннами гуманитарки.

Иван Федоров сообщил, что все директора мелитопольских школ и детских садов написали заявления на увольнение, чтобы не сотрудничать с противником.

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