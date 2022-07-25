Валерий Романенко отметил, что ракетные удары в этом случае могут сократиться до 78%

Бойцам Вооруженных сил Украины необходима авиация. Самолеты позволят защитить украинские города от вражеских ракет.

Об этом рассказал авиаэксперт Валерий Романенко 24 каналу.

"Вы видите, как сейчас россияне кошмарят наши города. Они просто терроризируют все города без исключения. Могут ударить и по Харькову, который рядом с линией фронта, и по Виннице, которая в многих сотнях километров", - отметил Романенко.

По его словам, лучшим средством для борьбы с вражескими крылатыми ракетами являются истребители.

"Если бы Украина получила от союзников еще и специальные радары, наши защитники могли бы довести процент сбитых крылатых ракет до 60 – 70%. С их помощью военные могли бы определить точку входа ракеты на нашу территорию, проследить траекторию и навести на нее истребители", - объяснил авиаэксперт.

При этом он указал, что именно авиация помогла бы при контрнаступлении украинских военных и в освобождении временно оккупированных территорий.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным западных СМИ, руководство Военно-воздушных сил США подняло вопрос о возможности обучения украинских пилотов и ​​предоставления Украине американских штурмовиков A-10 Warthog.

Журналисты отмечают, что такой план имеет смысл. Украине нужно больше авиации и больше способов уничтожить российскую артиллерию и танки.

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