Оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, а также продвинуться в направлении Ивано-Дарьевки, но ему ничего не удалось.

Силы обороны Украины отбили наступление российских оккупантов в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

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На Северском направлении противник из ствольной артиллерии обстреливал территории возле Янжуловки Черниговской области и Старикового и Свободной Слободы Сумской области.

"На Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Слатино, Светличное, Байрак, Победа, Кутузовка, Чепель, Гусаровка, Русские Тишки и Залиман", - констатировали в Генштабе.

На Славянском направлении зафиксирован артиллерийское огневое влияние неподалеку Долгенького, Норцевки, Червоного, Сулиговки, Ридного, Адамовки и Славянска.

"Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, успеха не имели, отошли", - сказано в сообщении.

На Краматорском направлении продолжаются вражеские обстрелы из имеющихся артиллерийских систем по районам Григоровки, Ивано-Дарьевки и Татьяновки. Противник применил авиацию для ударов неподалеку Григоровки и Татьяновки.

"Попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для оккупантов провалом - потерями и бегством", - сообщили в Генштабе.

На Бахмутском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск, Торецк, Бахмут и Кодема. Около двух последних также зафиксированы удары российской авиации.

"Силы обороны Украины отбили наступление врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 29 августа ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

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