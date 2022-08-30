В течение нескольких дней враги потеряли десятки единиц бронетехники, отметил украинский воин.

На границе Донецкой и Луганской областей украинские воины вычисляют силы противников и безжалостно и методично уничтожают.

В течение трех дней только бронетехники противника уничтожено около 25 единиц, сообщает ТСН во вторник, 30 августа, ссылаясь на сведения воина Вооруженных сил Украины Кирала Вереса.

"Шла колонна: танки, "Бэхи", БТРы! Подсчитали, что где-то 15 "коробочек". Ну, мы отразили эту атаку", - поделились защитники Украины.

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Воины добавили, что захватчики на Донбассе с утра до ночи идут в атаку волнами.

"Одна волна - 12-13 машин. Часть там осталась. В обед - вторая волна: 10-15 машин. Так, там три-четыре раза в сутки. За три дня уничтоженной только бронетехники противника около 25 единиц", - поделился Верес.

Напомним, войска РФ без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали и военные, и гражданские объекты. Только в одном Мариуполе Донецкой области погибли десятки тысяч человек.

ВСУ дают достойный отпор оккупантам. По состоянию на 29 августа на нашей земле ликвидировали около 47 100 противников и, в частности, 1 947 вражеских танков и 4 269 боевых бронированных машин.

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