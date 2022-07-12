Алексей Арестович отметил, что российские оккупанты не возьмут Харьков.

Россия стягивает дополнительные войска в Белгородскую область. Украинцам не стоит бояться, что все захватчики сразу побегут на Харьков.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 11 июля.

"Движения войск на Харьковском направлении особо нет. Тактические ходы. Но по некоторым данным, перебрасывает дополнительные части российское командование в Белгородскую область", – заявил советник главы ОПУ.

По его словам, все эти силы не "побегут на Харьков".

"Там перспективы введения могут быть разные - на Изюмское направление и тому подобное, но, возможно, и на Харьковское. Посмотрим. В любом случае никаких последствий это особо не принесет. В смысле взятия города. Но может осложнить нашим войскам наше движение по Харьковской области", - подытожил Арестович.

Он считает, что Москва стягивает войска в Белгородскую область, чтобы попытаться сковать украинских бойцов на Харьковском направлении и остановить переброску на другие направления.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харьковской областной военной администрации сообщили, что вследствие вражеских обстрелов на Харьковщине за сутки погибли семь человек, пострадали - 34. Оккупанты обстреливали Богодуховский, Изюмский, Харьковский районы.

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