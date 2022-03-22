В результате вражеского обстрела в Николаеве пострадала женщина, ее доставили в медучреждение.

Трое мужчин погибли и одна женщина пострадала в результате вражеского обстрела автозаправочной станции в Николаеве.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожарные 21 марта ликвидировали пожар на автозаправочной станции в Корабельном районе Николаева на площади 10 кв. м.

От полученных ранений, несовместимых с жизнью, погибли трое мужчин, пострадала одна женщина, она доставлена в лечебное учреждение.

Напомним, войска России ворвались на украинскую территорию ранним утром 24 февраля. Президент страны-агрессора Владимир Путин назвал войну против Украины "военной операцией" и озвучил ее цели - это якобы "демилитаризация" и "денацификация" нашего государства.

Противник сначала обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности - Николаев. 13 марта стало известно, что в областном центре враг кассетными снарядами обстрелял два жилых района, погибли девять человек.

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