Якобы это всегда была главная цель армии РФ.

Российская армия якобы выполнила основные задачи первого этапа так называемой "спецоперации" и теперь сосредоточится на своей главной цели — освобождении Донбасса.

Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который выступил в прямом эфире после длительного отсутствия.

"Основные задачи первого этапа "специальной военной операции" в Украине выполнены. Можно сосредоточиться на главной цели — освобождении Донбасса", — сообщил Шойгу.

Похожие высказывания на прошлой неделе поступали от начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергея Рудского. Тогда УНИАН предполагал, что РФ, вероятно, готовит запасной план. Так как наступление агрессора захлестнулось на всех направлениях, кроме востока, он может сосредоточить усилия именно в этом регионе.

Потенциальный захват Донецкой и Луганской областей позволит получить дополнительный рычаг давления на переговорах. Однако ВСУ продолжают удерживать рубежи в секторе и вести эффективные оборонительные действия. Об этом свидетельствует свежий отчет Генштаба, в котором упоминается невыполнение врагом глобальных наступательных планов.

Тем временем Песков продолжает придерживаться старой риторики РФ: "Вы знаете, я пресс-секретарь Путина и комментирую я Путина. Что касается судьбы переговоров, то это действительно интересный вопрос. Сегодня-завтра мы с вами поймем, есть ли что-то обещающее или нет. В остальном специальная военная операция — а денацификация является одной из целей этой операции — она продолжается".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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