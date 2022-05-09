Основные цели - удар по логистике и командованию оккупанта.

Директор агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун рассказал о тактике ведения боевых действий украинской армии против агрессора.

О ней он рассказал во время телемарафона.

По словам эксперта, у Украины нет таких сил, чтобы фронтально наступать танками и самолетами. У нас основное - это разведка с помощью БПЛА, которая помогает артиллерии уничтожать логистические цепочки, склады вооружения и центры принятия решений у фронта.

"У нас основное – это разведка, в том числе и воздушная с использованием беспилотников, которые определяют те или иные логистические цепочки, склады вооружения, центры принятия решений у фронта. Они уничтожаются с помощью артиллерии или наших беспилотников и когда личный состав агрессора остается без боеприпасов, без топлива, без командования он просто дезорганизован и вынужден отходить", - рассказал Ягун.

Также, он отметил, что такая тактика вызывает у российских оккупантов удивление, но она обусловлена нежеланием уничтожать населенные пункты, как это делает агрессор.

"Для россиян это просто непонятно, как это так? Почему они не уходят, не лупят все тем, что есть? У нас нет боеприпасов, чтобы лупить всем чем есть. На самом деле, если стреляем, то стреляем только в тех целях, которые нам нужны. Никто не хочет уничтожать населенные пункты, как они, подходя к тем или иным населенным пунктам", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, до конца мая в Украину должно поступить обещанное западными партнерами вооружение, после чего может начаться массированное наступление украинской армии.

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