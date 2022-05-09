ВСУ все еще не хватает ракетных систем залпового огня, ракетных установок, чтобы наносить огневое поражение противника на разных расстояниях.

До конца мая в Украину должно поступить обещанное западными парнерами вооружение, после чего может начаться массированное наступление украинской армии.

Об этом в интервью Forbes рассказал директор неправительственной аналитической организации "Центр исследований армии, конверсии и разоружения" Валентин Бадрак.

Чтобы активно наступать Украине нужны тяжелые вооружения.

"Относительно сроков поставок, США сказали, что 90% самоходных американских установок прибыло в Украину. Еще должны прибыть немецкие, канадские, норвежские, австралийские установки. Однако ВСУ все еще не хватает ракетных систем залпового огня, ракетных установок, чтобы наносить огневое поражение противника на разных расстояниях... Нам нужны ракетные установки, которые бы наносили удары дальностью 100 км и более. Ожидаю, что большая часть такого вооружения попадет в Украину до конца мая", - рассказал эксперт.

Запад вооружает Украину поэтапно. Сначала давали небольшие компактные вооружения - Javelin, Stinger. Затем перешли к более мощным. На очереди ракетные установки, системы ПВО и самолеты.

"Однако такие виды вооружения нужно не только получить, но и овладеть. Например, специалисты объясняют, что украинским пилотам понадобится от месяца до трех, чтобы научиться летать на импортных самолетах. Утечки из СМИ говорят, что Россия наметила новое окончание войны — в начале осени. О том, что Москва не собирается сдаваться свидетельствует и то, что под Изюмом русские начали строить свою оборону", - отметил Бадрак.

По его мнению, для ВСУ в ближайшие дни невозможно будет идти в атаку и вышибать наступлением российские группировки, потому что при наступлении нужна втрое большая численность войск, чем при обороне.

"Такого преимущества в Украине нет. Недостаток человеческой силы необходимо компенсировать современным мощным вооружением. В условиях его поставки, массированное наступление украинской армии может начаться в конце мая", - подытожил он.

По мнению Бадрака, Украине недостаточно того вооружения, что уже пообещали партнеры.

"Возможно, Запад опасается, что Вооруженные Силы начнут бить по российской территории. Есть вооружение, которое позволит Украине ударить на 500 километров в глубину России, а расстояние от границы Украины до Москвы — 650 км", - рассказал он.

Поставки высокотехнологичного дальнобойного оружия-сложный вопрос для Запада.

"Если украинская армия начнет переносить войну на территорию России, это может стать предпосылкой для применения Кремлем оружия массового уничтожения, например, тактических ядерных боеприпасов. США и НАТО приходится балансировать", - подытожил эксперт.

Ранее британская разведка рассказала, что запасы высокоточного оружия РФ исчерпаны, теперь россияне используют старые и менее надежные боеприпасы.

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