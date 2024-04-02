На первом этапе через приложение можно сообщать об уничтоженной или поврежденной недвижимости.

С сегодняшнего дня, как и анонсировалось, в государственном приложении "Дія" украинцы могут подать заявку в международный Реестр убытков, причиненных из-за российской агрессии против Украины. Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

"Запускаем новый важный сервис. Данные из международного Реестра будут основой для будущих репараций. "Дія" становится важной частью передачи и отображения масштабов ущерба от российской агрессии", – отметил Федоров.

Отмечается, что для начала, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо обновить приложение "Дія".

Видео дня

На первом этапе через приложение можно будет подавать заявления об уничтоженной или поврежденной недвижимости: частном доме, квартире, дачном или садовом доме или другом жилом помещении. Для подачи заявления надо быть владельцем имущества и иметь акт об обследовании от местной власти.

"Далее будет возможность подавать заявления в реестр о вынужденном перемещении, вреде жизни, здоровью, пытках и сексуальном насилии. Затем жалобы сможет подавать бизнес и государство", – добавил Федоров.

Для этого в Гааге 2 апреля официально открылся международный Реестр убытков, причиненных российской агрессией, сообщает The Guardian.

Приложение "Дія" – последние новости

22 марта у украинцев появилась возможность подтянуть собственный аттестат, диплом и другие образовательные документы в приложении "Дія". Впоследствии в приложении будут и приложения.

30 марта стало известно, что украинцы смогут же ниться онлайн в приложении "Дія" по видеосвязи и заверить документы "Дія.Підписом". Эта услуга особенно актуальна для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии.

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