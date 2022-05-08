Есть минимальный шанс того, что президент России объявит о выводе войск из Украины, полагает эксперт.

Вряд ли президент Российской Федерации Владимир Путин в Москве на Красной площади в понедельник, 9 мая (в РФ будет отмечаться День победы), объявит о том, что "спецоперация" в Украине завершена успешно.

Есть "очень минимальный шанс", что будет произнесена именно такая речь, поделился прогнозом в эфире канала "Украина 24" военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"…мы можем предполагать такую вероятность того, что Владимир Путин выйдет на Красную площадь и объявит о том, что "денацификация" и "демилитаризация" Украины так называемые завершены успешно, и мы выводим свои войска из Украины. То есть наша так называемая "спецоперация" завершилась успешно. Это очень минимальный, конечно же, шанс, что будет произнесена именно такая речь", - заявил эксперт.

По его мнению, скорее всего "мы услышим некие нарративы о том, что действительно эту "спецоперацию" нужно продолжать, нужно продолжать борьбу, потому что против нас (против России - Ред.) все НАТО".

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглась в Украину.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом обстреливал и мирных жителей в ряде населенных пунктов. Власти РФ назвали войну в Украине "спецоперацией", в частности, для "денацификации" граждан нашей страны.

Войска украинского государства давали достойный отпор оккупантам. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что по состоянию на 8 мая в нашей стране уничтожены приблизительно 25 500 врагов.

Появилась информация, что в День победы Россия может объявить войну Украине и начать мобилизацию. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что такие сведения неправдивые.

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