Президент России не сломает украинцев, отметил госсекретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Джеймс Клеверли заявляет, что российские атаки дронами-камикадзе свидетельствуют об отчаянии президента Российской Федерации Владимира Путина, который проигрывает войну на поле боя в Украине.

Об этом Клеверли сообщил в микроблоге Twitter.

"Путин не смог захватить украинские города и городки с помощью танков, теперь он пытается трусливо атаковать дронами. Это отчаянные действия человека, который проигрывает войну на поле боя. Именно поэтому мы посылаем ракеты противовоздушной обороны", - подчеркнул Клеверли.

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Он добавил, что глава РФ не сломает украинцев или решимость британцев выступать на их стороне.

Россия атакует Украину иранскими дронами - важные новости

В середине августа стало известно, что Иран продал РФ тысячу своих беспилотников.

23 сентября Министерство иностранных дел Украины лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве в ответ на продажу российской стороне ударных дронов.

Иранские власти официально отрицают продажу беспилотников России и утверждают, что оружие попало в РФ через третьи страны.

В октябре российские захватчики начали активно атаковать дронами объекты инфраструктуры в разных городах Украины. В результате массированной атаки 10 октября погибли 20 человек, а 108 - получили травмы. Были повреждены объекты критической инфраструктуры, в частности, ТЭС, а также жилые дома.

Позже - 17 октября - Россия ударила дронами по Киеву. Один из беспилотников ударил в жилой дом, погибли пять человек, в том числе беременная и пожилая женщины.

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