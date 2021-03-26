Президент анонсировал разговоры с главами государств "нормандского формата".

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обострение ситуации на Донбассе, где сегодня в результате вражеского обстрела погибли четверо бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице президента в Facebook.

Комментируя гибель бойцов, президент выразил соболезнования семьям и близким защитников. Он также отправил на Донбасс главнокомандующего ВСУ для выяснения всех обстоятельств.

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"Представителям Украины в Трехсторонней контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров нормандского формата. В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами "нормандской четверки", - подчеркнул он.

По словам главы государства, с начала текущего года на фронте наблюдается эскалация ситуации.

"Дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и решения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов. Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова - на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина", - резюмировал он.

Обстрел под Шумами 26 марта: подробности

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи шумов погибли четверо военнослужащих Еще двое получили ранения.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила об экстренном внутреннем совещании. Также сообщалось о переговорах Зеленского в "нормандском формате".

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Автор: Юрий Годован