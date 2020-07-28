В Кремле назвали условие для возврата России в СЦКК на Донбассе

Пресс-секретарь Путина отметил, что есть причины, по которым российские офицеры перестали принимать участие в работе центра и были отозваны.

В Кремле заявили, что вопрос возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) требует проработки, нужны гарантии их равноправного участия со стороны Украины.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Никто не отказывается обсуждать этот вопрос, но сначала его нужно вместе обсуждать и прорабатывать», - сказал он, отвечая на вопрос УНИАН, при каких условиях российские офицеры могут вернуться в СЦКК для обеспечения перемирия на Донбассе.

Он также отметил, что есть причины, по которым российские офицеры перестали принимать участие в работе центра и были отозваны.

«Вот после того, как этот вопрос будет проработан на предмет определения модальности их участия, определенных гарантий их равноправного участия, вот тогда можно будет думать. Пока говорить о каких-то конкретных условиях сложно», - добавил Песков.

Он также уточнил, что если ретроспективно посмотреть на ситуацию, которая предшествовала уходу российских офицеров из этой группы, то будет понятно, «что мешало продолжению этой практики».

27 июля вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что официальный Киев хочет, чтобы российские военные офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Это позволит добиться постоянного режима тишины.

*** СЦКК начал работу на Донбассе в сентябре 2014 года. В его состав вошли 75 офицеров из украинских и российских вооруженных сил, которые менялись каждые три месяца.

Российские представители в СЦКК покинули территорию Украины и вернулись в Россию 20 декабря 2017 года.

Причиной российская сторона назвала то, что Киев с 1 января 2018 года ввел норму для россиян, желающих посетить Украину, предъявлять биометрические паспорта и сообщать свои персональные данные.

По мнению Москвы, новая норма противоречит российско-украинскому соглашению о безвизовых поездках граждан.

Российская сторона отказалась выполнять этот закон для своих военных.

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