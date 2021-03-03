Сегодня, 3 марта, недалеко от населенного пункта Причепиловка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие.
Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Север" в Facebook.
В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение.
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Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного удовлетворительное.
На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
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