Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Сегодня, 3 марта, недалеко от населенного пункта Причепиловка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Север" в Facebook.

В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение.

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Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

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Автор: Денис Прядко